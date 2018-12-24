''Перешел красную черту'': Трампу выдвинули жесткие обвинения

Отставка министра обороны США Джеймса Мэттиса может быть вызвана разногласиями с президентом Дональдом Трампом касательно вывода американских войск из Сирии.

Об этом заявил профессор Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Сергей Галака, передает "Апостроф". С точки зрения Мэттиса, Трамп этим шагом "перешел красную черту".

"Разногласия между Трампом и Мэттисом были давно, так как основной идеей Трампа было вернуть войска домой, сосредоточиться на американских проблемах. Мол, мы не должны воевать за весь мир, решать все проблемы; пусть союзники сами приложат усилия и платят. А Мэттис отстаивал позицию сохранения союзнических отношений, более системный подход. Поскольку он имел опыт участия в военных действиях на Ближнем Востоке и понимал, о чем идет речь", — рассказал Галака.

Сергей Галака НУБіП

Как отметил он, Мэттис написал Трампу письмо об отставке демонстративно в результате конфликта, несмотря на заявления главы США об экс-министре как хорошем специалисте.

"Мэттис в письме четко подчеркнул, что он желает президенту найти на эту должность человека, взгляды которого будут согласовываться со взглядами Трампа. То есть он прямо говорит, что не согласен с этой политикой", — подчеркнул профессор.

По его словам, политика Трампа может грозить всей мировой безопасности.

Дональд Трамп и Джеймс Мэттис АиФ

"Трамп делает ставку на собственный "ядерный" электорат: у него было предвыборное обещание вывести войска из Средней Азии и Ближнего Востока — "вернуть ребят домой". Пусть союзники несут свою ношу ответственности, платят за собственную безопасность. Это отказ от координации действий на международной арене...

Такой унилатералистский подход характерен для консервативных республиканцев, но у Трампа он уже гипертрофированный и ведет к деструктивным последствиям в мировой архитектуре безопасности, которая очень выгодна для США, потому что приносит политические и материальные выгоды", — считает эксперт.

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