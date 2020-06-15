В Пекине люди, опасаясь возобновления ужесточенного карантина из-за коронавируса, вновь атаковали супермаркеты и магазины, как это было в начале пандемии.

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Не соблюдая социальную дистанцию, они выстаивают в огромных очередях, чтобы успеть приобрести продукты и вещи первой необходимости. Видео опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Пекинский супермаркет. Продовольственная истерия в преддверии тотального карантина", – говорится в подписи под роликом.

Пекинский супермаркет накануне введения нового карантина

При этом китайские власти действительно вернули жесткий карантин из-за вспышки COVID-19 на крупнейшем рынке сельхозпродукции. В частности, 15 июня Пекин сообщил о рекордном за несколько месяцев количестве новых случаев коронавируса, передает Reuters. Это и вынудило китайскую столицу вернуться к ограничениям для сдерживания вспышки.

Пекинский супермаркет накануне введения нового карантина

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