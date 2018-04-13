Паук до ужаса напугал австралийку

В Австралии многодетная мать Лаура Мацца до рвоты испугалась заползшего в машину паука.

Блогер засняла членистоногое на видео и поделилась им на своей странице в Facebook. Об этом сообщает Кidspot.

Паук долго ползал по пассажирской двери, в то время, как у беременной женщины в машине находились дети. Она начала свои восклицания со слов "Господи Иисусе", и плавно перешла на бранное ругательство.

С заднего сидения доносились предложения от детей просто прихлопнуть членистоногое. Но она сказала, что сожжет машину. Лауре все же хватило смелости открыть дверь авто и прогнать его.

Через некоторое время она сняла продолжение, сказав своим подписчикам, что с ней все в порядке, однако от страха ее вырвало. Женщина спросила у своих детей, какое слово во время инцидента они успели выучить. Как ни странно, им оказалось то самое ругательство.

Как сообщал "Обозреватель", стоит отметить, что нашествие пауков или змей является для Австралии абсолютно нормальным явлением. Так, в ноябре 2017 года девушка оказалась запертой в машине с огромнейшим пауком.