Пациенты с коронавирусом лежат на полу и кашляют: жуткие фото из больниц Испании просочились в сеть

В сети распространили жуткие кадры из больниц Испании, переполненных пациентами с коронавирусом или подозрением на эту болезнь.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

На снимках запечатлены лежащие в коридорах люди, а рядом с некоторыми из них стоят кислородные баллоны. Фото опубликовало издание Daily Mail (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что такая критическая ситуация с нехваткой койкомест наблюдается в нескольких медучреждениях Мадрида – там пациенты лежат на полу и кашляют.

Переполненные пациентами с коронавирусом коридоры больниц в Испании dailymail.co.uk

Известно, что некоторые испанские клиники даже прекратили принимать зараженных из-за отсутствия свободных мест. Подчеркивается, что в отделениях неотложной помощи число пациентов в три раза больше, чем те могут вместить.

Переполненные пациентами с коронавирусом коридоры больниц в Испании dailymail.co.uk

При этом некоторые источники утверждают, что зараженных коронавирусом даже начали размещать в один из местных отелей. Помимо этого, во временную больницу было решено превратить крупный конферец-центр.

Переполненные пациентами с коронавирусом коридоры больниц в Испании dailymail.co.uk

Переполненные пациентами с коронавирусом коридоры больниц в Испании dailymail.co.uk

Переполненные пациентами с коронавирусом коридоры больниц в Испании dailymail.co.uk

Переполненные пациентами с коронавирусом коридоры больниц в Испании dailymail.co.uk

Переполненные пациентами с коронавирусом коридоры больниц в Испании dailymail.co.uk

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Испании Мадриде сложилась критическая ситуация с койкоместами в больницах из-за большого количества заболевших коронавирусом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!