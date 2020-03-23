Пациенты с коронавирусом лежат на полу и кашляют: жуткие фото из больниц Испании просочились в сеть

В сети распространили жуткие кадры из больниц Испании, переполненных пациентами с коронавирусом или подозрением на эту болезнь.
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На снимках запечатлены лежащие в коридорах люди, а рядом с некоторыми из них стоят кислородные баллоны. Фото опубликовало издание Daily Mail (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что такая критическая ситуация с нехваткой койкомест наблюдается в нескольких медучреждениях Мадрида – там пациенты лежат на полу и кашляют.
Переполненные пациентами с коронавирусом коридоры больниц в Испании
dailymail.co.uk
Известно, что некоторые испанские клиники даже прекратили принимать зараженных из-за отсутствия свободных мест. Подчеркивается, что в отделениях неотложной помощи число пациентов в три раза больше, чем те могут вместить.
Переполненные пациентами с коронавирусом коридоры больниц в Испании
dailymail.co.uk
При этом некоторые источники утверждают, что зараженных коронавирусом даже начали размещать в один из местных отелей. Помимо этого, во временную больницу было решено превратить крупный конферец-центр.
Переполненные пациентами с коронавирусом коридоры больниц в Испании
dailymail.co.uk
Переполненные пациентами с коронавирусом коридоры больниц в Испании
dailymail.co.uk
Переполненные пациентами с коронавирусом коридоры больниц в Испании
dailymail.co.uk
Переполненные пациентами с коронавирусом коридоры больниц в Испании
dailymail.co.uk
Переполненные пациентами с коронавирусом коридоры больниц в Испании
dailymail.co.uk
Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Испании Мадриде сложилась критическая ситуация с койкоместами в больницах из-за большого количества заболевших коронавирусом.
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