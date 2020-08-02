Пассажиры летящего на Ибицу самолета подрались из-за маски. Видео

Пассажиры самолета, следовавшего из Амстердама на Ибицу, подрались с туристом, который отказался надеть маску.

Видео инцидента обнародовали в Twitter. По данным очевидцев, пьяный мужчина, летевший на рейсе авиакомпании KLM, отказался надеть защитную маску.

Из-за этого возник спор, который перешел в потасовку. Всего в ней участвовало около 10 человек. Пассажиры повалили мужчину на пол и удерживали. Разнимать дерущихся пришлось членам экипажа. Они призывали участников инцидента успокоится.

На видео слышно, как кто-то кричит: "Тут есть дети!".

На борту самолета KLM произошла драка (Twitter The Mic High Club Luchtvaart Podcast)

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне устроили драку на борту самолета "Турецких авиалиний" рейса Стамбул — Екатеринбург еще до взлета. Из-за драки вылет самолета задержали примерно на 45 минут.