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Пассажиры летящего на Ибицу самолета подрались из-за маски. Видео

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
4,1 т.
На борту самолета компании KLM произошла драка из-за маски

На борту самолета компании KLM произошла драка из-за маски. Facebook KLM

Пассажиры самолета, следовавшего из Амстердама на Ибицу, подрались с туристом, который отказался надеть маску.

Видео инцидента обнародовали в Twitter. По данным очевидцев, пьяный мужчина, летевший на рейсе авиакомпании KLM, отказался надеть защитную маску.

Из-за этого возник спор, который перешел в потасовку. Всего в ней участвовало около 10 человек. Пассажиры повалили мужчину на пол и удерживали. Разнимать дерущихся пришлось членам экипажа. Они призывали участников инцидента успокоится.

На видео слышно, как кто-то кричит: "Тут есть дети!".

На борту самолета KLM произошла драка

На борту самолета KLM произошла драка (Twitter The Mic High Club Luchtvaart Podcast)

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне устроили драку на борту самолета "Турецких авиалиний" рейса Стамбул — Екатеринбург еще до взлета. Из-за драки вылет самолета задержали примерно на 45 минут.

самолетДрака
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