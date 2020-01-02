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2 января • обновлено в 17:59
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Парламент Турции дал добро на ввод войск в Ливию

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Парламент Турции 2 января поддержал законопроект, разрешающий отправку военного контингента в Ливию.

Как передает "РИА Новости", документ был представлен в парламент 30 декабря. За него проголосовали депутаты от правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения.

Против выступили представители от оппозиционных Народно-республиканской и Хорошей партий, Партии счастья (Saadet) и прокурдской Партии демократии народов. В целом за законопроект проголосовали 325 депутатов, 184 выступили против.

Официальный запрос на оказание военной помощи Ливии "на земле, на воде и в воздухе" поступил Анкаре на фоне наступления на Триполи армии генерала Халифы Хафтара. Инициатором обращения стало правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

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Как пишет DW, реагируя на это обращение, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в тот же день, что турецкий парламент в январе 2020 года проголосует по вопросу отправки войск в Ливию. Он обещал, что решение будет принято уже 8 или 9 января.

К тому же 21 декабря парламент Турции одобрил спорный договор с ПНС, согласно которому турецкие солдаты и полицейские могут быть направлены для тренировочных и образовательных целей в Ливию, а ливийские – в Турцию. Несмотря на то, то договор не подразумевает использование вооруженных сил на территории другой страны, Эрдоган уже заявил, что готов отправить в Ливию и действующие войска.

В свою очередь президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время телефонного разговора 2 января заявили, что осуждают "использование иностранными государствами конфликта в Ливии в собственных интересах" и призывают стороны предпринять срочные меры для его решения.

Армия Турции

Армия Турции

"Военные люди"

Напомним, что после свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в стране началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в стране.

Чтобы прекратить кровопролитие в Ливии, при поддержке ООН было создано правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа, которое находится в Триполи. А на востоке страны, в Тобруке, заседает национальный парламент – Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Саражда.

Парламент в Тобруке назначил генерала Хафтара командующим "Ливийской национальной армией". Возглавляя повстанческую армию, Хафтар взял под свой контроль часть территорий на юге и востоке страны, в том числе несколько крупных нефтяных месторождений, а с апреля 2019 года начал наступление на Триполи. Ливийского генерала поддерживают Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

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Кроме того, считается, что повстанческую армию Халифы Хафтара поддерживает Россия. У генерала имеются давние связи с Москвой: в числе высших офицеров Ливии он в конце 1970-х годов учился в СССР.

Несмотря на то, что Россия до сих пор отрицает официальное вмешательство в военный конфликт в Ливии, и российские, и международные СМИ не раз сообщали о возможном присутствии в стране бойцов "ЧВК Вагнера".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Эрдоган также заявлял, что на стороне Ливийской национальной армии воюют две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера", которые ранее были замечены на Донбассе и в Сирии.

  • В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков попытался отрицать, что в Ливию прибыли сотни российских наемников. Он обвинил американские СМИ, которые якобы распространяют "разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления" о его стране.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Турция
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Если я правильно понимаю, армия Турции будет воевать против сил Халифы Хафтара, которого поддерживают бородатые бабайки из нескольких арабских стран. На побегушках у бабаек, вагнеровцы из Московии. И ,что то мне подсказывает, что этих рашистских джентльменов удачи, турки будут жмурить с нескрываемым удовольствием. И хоть для меня, проблемы Ливии, так же далеки как и ситуация с погодой на Юпитере или Сатурне, каждый рашистский жмур, это одна положительная эмоция ))))))
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