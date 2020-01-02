Парламент Турции дал добро на ввод войск в Ливию

Парламент Турции 2 января поддержал законопроект, разрешающий отправку военного контингента в Ливию.

Как передает "РИА Новости", документ был представлен в парламент 30 декабря. За него проголосовали депутаты от правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения.

Против выступили представители от оппозиционных Народно-республиканской и Хорошей партий, Партии счастья (Saadet) и прокурдской Партии демократии народов. В целом за законопроект проголосовали 325 депутатов, 184 выступили против.

Официальный запрос на оказание военной помощи Ливии "на земле, на воде и в воздухе" поступил Анкаре на фоне наступления на Триполи армии генерала Халифы Хафтара. Инициатором обращения стало правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

Как пишет DW, реагируя на это обращение, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в тот же день, что турецкий парламент в январе 2020 года проголосует по вопросу отправки войск в Ливию. Он обещал, что решение будет принято уже 8 или 9 января.

К тому же 21 декабря парламент Турции одобрил спорный договор с ПНС, согласно которому турецкие солдаты и полицейские могут быть направлены для тренировочных и образовательных целей в Ливию, а ливийские – в Турцию. Несмотря на то, то договор не подразумевает использование вооруженных сил на территории другой страны, Эрдоган уже заявил, что готов отправить в Ливию и действующие войска.

В свою очередь президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время телефонного разговора 2 января заявили, что осуждают "использование иностранными государствами конфликта в Ливии в собственных интересах" и призывают стороны предпринять срочные меры для его решения.

Армия Турции "Военные люди"

Напомним, что после свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в стране началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в стране.

Чтобы прекратить кровопролитие в Ливии, при поддержке ООН было создано правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа, которое находится в Триполи. А на востоке страны, в Тобруке, заседает национальный парламент – Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Саражда.

Парламент в Тобруке назначил генерала Хафтара командующим "Ливийской национальной армией". Возглавляя повстанческую армию, Хафтар взял под свой контроль часть территорий на юге и востоке страны, в том числе несколько крупных нефтяных месторождений, а с апреля 2019 года начал наступление на Триполи. Ливийского генерала поддерживают Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, считается, что повстанческую армию Халифы Хафтара поддерживает Россия. У генерала имеются давние связи с Москвой: в числе высших офицеров Ливии он в конце 1970-х годов учился в СССР.

Несмотря на то, что Россия до сих пор отрицает официальное вмешательство в военный конфликт в Ливии, и российские, и международные СМИ не раз сообщали о возможном присутствии в стране бойцов "ЧВК Вагнера".

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Эрдоган также заявлял, что на стороне Ливийской национальной армии воюют две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера", которые ранее были замечены на Донбассе и в Сирии.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков попытался отрицать, что в Ливию прибыли сотни российских наемников. Он обвинил американские СМИ, которые якобы распространяют "разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления" о его стране.

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