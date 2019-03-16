Париж в огне: Францию потрясли мощные протесты

Очередная акция протеста "желтых жилетов" в Париже в субботу 16 марта вылилась в ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией.

Утром в субботу у Триумфальной арки на восемнадцатую акцию "желтых жилетов" собрались несколько тысяч человек, они колонной прошли по центральным улицам города. Однако уже вскоре после старта акции протеста начались столкновения с полицейскими, сообщает BBC.

"Желтые жилеты" начали бросать в полицейских камни и мусор. Полиция же в ответ применила слезоточивый газ.

Протесты

На восемнадцатую акцию "желтых жилетов" собрались несколько тысяч человек. Над площадью висел густой дым от шашек и файеров. Сообщается, что протестующие учинили разгром в пивном ресторане Fouquet's, где они разбили окна, перевернули стулья и перебросили столики.

Также толпа разбила окна некоторых бутиков, расположенных в центре французской столицы. Среди других пострадали бутики марок Lacoste и Kenzo. В первом "желтые жилеты" разбили окна и выбросили манекены на улицу.

Протестующие подожгли отделение банка и по крайней мере одно авто. Банк располагался на первом этаже жилого здания.

Пожарные эвакуировали жителей дома и смогли потушить пламя, однако, по данным AFP, в результате инцидента одиннадцать человек получили незначительные повреждения.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер осудил действия протестующих и тех, кто "призывал к насилию и намерен сеять хаос в Париже".

При этом министр потребовал от полиции принять необходимые меры в ответ на "недопустимые действия" со стороны демонстрантов. По его словам, в центре города несут службу более 1400 полицейских. К обеду они задержали более 80 протестующих.

Количество участников акции он оценил в 8000 человек, среди которых 1,5 тысячи, которые пришли "просто чтобы все ломать".

Накануне очередной акции протеста "желтых жилетов" под особый контроль взяли некоторые здания - в том числе Елисейский и Бурбонский дворцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

Во время массовых протестов "желтых жилетов" в Париже была повреждена Триумфальная арка, которая является символом французской столицы. Протестующие исписали сооружение надписями "Маркона в отставку", "Желтые жилеты празднуют триумф" и тому подобными.

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