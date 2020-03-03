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3 марта • обновлено в 10:13
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Папу Римского проверили на коронавирус: известен результат

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Папу Римского Франциска, на фоне ухудшения его здоровья и стремительного распространения в Италии эпидемии китайского вируса COVID-19, проверили на коронавирус.

Его тесты оказались отрицательными. Об этом сообщила итальянская газета Il Messaggero 3 марта.

Отмечается, что ранее римско-католический лидер впервые отменил отступление от Великого поста в папстве, а также большинство мероприятий из-за простуды.

У Папы Римского не выявили коронавируса

У Папы Римского не выявили коронавируса

Издание напомнило, что 83-летний Папа Франциск десять лет назад перенес операцию по удалению части легких. Ватикан же описал его состояние как "легкую болезнь", не сообщая других деталей. Из-за вспышки коронавируса в Италии состояние здоровья понтифика вызвало волнения среди населения, что и стало причиной проверить его на наличие смертельного вируса.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Папа Римський Франциск
Место
Италия Рим
Тег
вирус
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