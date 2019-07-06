ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Папа Римский после встречи с Путиным резко высказался о Донбассе

3.9тЧитать материал на украинском

Папа Римский Франциск заявил, что на Донбассе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций.

Такое заявление он сделал на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным, принимая в Ватикане украинских епископов, пишет DW.

Он заявил, что конфликт на востоке Украины сопровождается попытками "втянуть в дело и религиозный аспект". При этом понтифик не упомянул Россию.

Новости
"Льется дер*мо!" Ярый фанат "русского мира" признал провал Путина в Крыму

Владимир Путин и Папа Римский

Владимир Путин и Папа Римский

Франциск призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности. Встреча понтифика с руководством Украинской греко-католической церкви была запланирована уже давно и продолжится в субботу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 4 июля, президент России Владимир Путин провел в Риме (Италия) встречу с Папой Римским Франциском и нарвался на гнев сети.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персоны
Папа Римський ФранцискВладимир Путин
Место
Ватикан
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
2
Смешно
9
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Кушать всем хочется ! И папы - не исключение. А Россия верна своим правилам ведения политики и посмотрите, ведь получается. Ну и на кой с ним таким встречаться ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Не сказав о вине России...Значит он считает что это обычная ...гражданская война..Молодец
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Блоги / мнения

ads pixel