Папа Римский после встречи с Путиным резко высказался о Донбассе

Папа Римский Франциск заявил, что на Донбассе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций.

Такое заявление он сделал на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным, принимая в Ватикане украинских епископов, пишет DW.

Он заявил, что конфликт на востоке Украины сопровождается попытками "втянуть в дело и религиозный аспект". При этом понтифик не упомянул Россию.

Владимир Путин и Папа Римский

Франциск призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности. Встреча понтифика с руководством Украинской греко-католической церкви была запланирована уже давно и продолжится в субботу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 4 июля, президент России Владимир Путин провел в Риме (Италия) встречу с Папой Римским Франциском и нарвался на гнев сети.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!