Папа Римский после встречи с Путиным резко высказался о Донбассе

Папа Римский Франциск заявил, что на Донбассе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций.
Такое заявление он сделал на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным, принимая в Ватикане украинских епископов, пишет DW.
Он заявил, что конфликт на востоке Украины сопровождается попытками "втянуть в дело и религиозный аспект". При этом понтифик не упомянул Россию.
Владимир Путин и Папа Римский
Франциск призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности. Встреча понтифика с руководством Украинской греко-католической церкви была запланирована уже давно и продолжится в субботу.
Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 4 июля, президент России Владимир Путин провел в Риме (Италия) встречу с Папой Римским Франциском и нарвался на гнев сети.
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