Тем временем в Турции...

В среду вечером, 18 марта, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился в прямом эфире к 83-ти миллионному населению своей страны по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией.

В ходе этого обращения президент Эрдоган объявил о пунктах программы в 15,8 миллиарда долларов (!), принятой на время борьбы с коронавирусом.

1. Откладывается удержание НДС и ежемесячных налогов апреля, мая и июня на 6 месяцев для розничной торговли, торговых центров, металлургической отрасли, автомобилестроения, логистики, транспорта, кинотеатров, гостиниц, производства продуктов питания, текстиля, одежды и организации мероприятий.

2. Налог на проживание не будет взыматься до ноября.

3. Выплата прав на сервитут и доли дохода от аренды отелей за май, июнь и июль отложена на 6 месяцев.

4. На указанные три месяца будет снижена ставка НДС в сфере внутренних авиаперевозок с 18 процентов до 1 процента.

5. Поскольку из-за мер, принятых в связи со вспышкой COVİD-19, у многих компаний ухудшился оборот средств, мы позволим задержать выплату основного долга и процентных платежей банкам как минимум на 3 месяца и предоставим дополнительную финансовую поддержку в случае необходимости.

6. Мы предоставим экспортерам финансовую поддержку в хранении произведенного товара, чтобы поддерживать темпы использования производственных мощностей во время временного замедления экспорта.

7. В этот период мы предоставим предпринимателям (по их заявке) трехмесячную отсрочку выплаты основного долга и процентов по кредитным долгам Halkbank на апрель, май и июнь без наложения штрафных санкций.

8. Мы увеличим лимит фонда кредитных гарантий с 25 млрд. лир (1,75 триллиона тенге) до 50 млрд. лир (3,5 триллиона тенге), (для сведения, 1 турецкая лира = 70 тенге) и предоставим средства МСП, нуждающимся в ликвидности и имеющие дефицит залогового обеспечения.

9. Мы будем поощрять внедрение кредитных пакетов для социальных целей на выгодных для наших граждан условиях.

10. Мы увеличим сумму кредитования для жилья стоимостью до 500 тысяч лир (35 млн. тенге) с 80 до 90 процентов и снизим минимальный первоначальный взнос до 10 процентов.

11. Мы обеспечим, чтобы фирмы, потерпевшие убытки в апреле, мае и июне, имели пометку "форс-мажор" в своем кредитном реестре.

12. Мы откладываем на три месяца выплату подоходного налогов.

13. Мы продолжим поддержку минимальной заработной платы.

14. Мы внесем поправки в законы, касающиеся удаленной работы и работы по гибкому графику.

15. Мы внедрим разрешения на кратковременную работу; процессы, необходимые для его получения, будут упрощены и ускорены. Таким образом, мы предоставляем временную поддержку работникам, которые прерывают свою основную деятельность, а также снижаем расходы работодателей.

16. Мы увеличиваем минимальную пенсию до 1500 лир (это 105000 тенге, при том, что в Казахстане минимальная пенсия составляет на 2020 год 16839 тенге ❗️).

17. Мы выплатим праздничный бонус пенсионерам в начале апреля.

18. Мы выделяем дополнительно 2 миллиарда лир (140 млрд. тенге) на денежную помощь нуждающимся семьям в соответствии с критериями, установленными нашим Министерством по делам семьи, труда и социальной политики.

19. Чтобы обеспечить непрерывность занятости, мы увеличиваем период компенсации с 2 до 4 месяцев.

20. В случае нарушения работы глобальных цепочек поставок, мы будем развивать альтернативные каналы в соответствии с приоритетами, которые мы определили как в производстве, так и в розничной торговле.

21. Для одиноких пожилых людей старше 80 лет мы запускаем периодическую программу наблюдения, состоящую из социальных и медицинских услуг на дому.

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