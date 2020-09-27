Пандемия COVID-19 в мире усилилась: статистика на 27 сентября. Обновляется
Коронавирус в Украине и мире по состоянию на 27 сентября зафиксирован в 213 странах и территориях – заразились уже более 33 миллионов человек, из них 293 тысячи – только за прошлый день.
Эпицентром пандемии COVID-19 с начала осени продолжает оставаться Индия, которая по количеству заражений занимает второе место после США. В стране ежедневно фиксируют больше всего выявленных в течение суток инфицирований – в пределах 80-90 тысяч.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 195 504 человека. Умерли 3903 пациента, выздоровели – 86 873.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,2 млн), Индия (более 5,9 млн) и Бразилия (более 4,7 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
От коронавирусной инфекции в мире умерли более чем 998 тысяч человек, но более 24 млн смогли вылечиться. Например, активными больными сейчас остаются чуть более 7,6 млн человек на планете.
27 сентября – 291-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 181-й – с объявления его пандемией ВОЗ.
Главное за 27 сентября:
В Бразилии за прошедшие сутки скончались 869 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба местного Минздрава. По данным ведомства, количество жертв COVID-19 в стране достигло 141 406. Также за 26 сентября там выявили 28 378 новых случаев, а общее количество подтвержденных заражений теперь выросло до 4 717 991.
В центре Лондоне 26 сентября прошла очередная акция протеста против антикоронавирусных ограничений. Несколько тысяч человек скандировали "Свободы", "Мы не согласны" и вступили в столкновения с полицией, которая требовала от них разойтись. Причиной было то, что противники карантина его не придерживались: не сохранили социальную дистанцию и не носили защитных масок.
Рост количества заболевших коронавирусом в Беларуси якобы связан с несоблюдением дистанции между участниками митингов, заявил исполняющий обязанности главы Минздрава страны Дмитрий Пиневич. По его словам, в последние дни заражается более 300 человек ежедневно.
Канада выделит 440 млн канадских долларов (около $338 млн) на поддержку деятельности Глобального альянса вакцинации (GAVI) для борьбы с коронавирусом. Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ.
В Черновицкой области за последние сутки зафиксировали 107 новых случаев заражения COVID-19. В общем на Буковине уже диагностировано 14 009 инфицирований, сообщил глава ОГА Сергей Осадчук.
За субботу, 26 сентября, в мире COVID-19 обнаружили в 293 937 человек. Умерли в этот день 5297 пациентов. По данным сайта Worldometer, 52 тысячи больных прибавилось в странах Европы. В европейском "антирейтинге" COVID-19 Украина находится на 7 месте.
Специалисты Медицинской школы Бостонского университета, проведя анализ крови более 200 пациентов с коронавирусом, назвали витамин, способный снизить риск смерти от COVID-19.