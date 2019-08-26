Палестина нанесла новый ракетный удар по Израилю: появилось видео

25 августа Палестина нанесла три новых ракетных удара по Израилю.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, отметив, что удары наносились из сектора Газа.

"Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля", – сказано в сообщении.

Израильские военные подчеркнули, что две из ракет перехватила система воздушной обороны" Железный купол".

Добавим, что в городе Сдерот, поселке Ибим, а также в нескольких кибуцах в районе границы с палестинским приморским анклавом сработала сирена.

🚨Sirens sounding in Israeli communities near Gaza🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) August 25, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 августа Израиль всколыхнула новая волна ракетных обстрелов, а на границе с сектором Газа были застрелены люди.

Отметим, что Израиль на Аляске протестировал новый комплекс противоракетной обороны "Хец-3", доставленный туда при помощи украинских самолетов Ан-124.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!