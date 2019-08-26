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Палестина нанесла новый ракетный удар по Израилю: появилось видео

1.7т Читать материал на украинском

25 августа Палестина нанесла три новых ракетных удара по Израилю.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, отметив, что удары наносились из сектора Газа.

"Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля", – сказано в сообщении.

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Израильские военные подчеркнули, что две из ракет перехватила система воздушной обороны" Железный купол".

Добавим, что в городе Сдерот, поселке Ибим, а также в нескольких кибуцах в районе границы с палестинским приморским анклавом сработала сирена.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 августа Израиль всколыхнула новая волна ракетных обстрелов, а на границе с сектором Газа были застрелены люди.

Отметим, что Израиль на Аляске протестировал новый комплекс противоракетной обороны "Хец-3", доставленный туда при помощи украинских самолетов Ан-124.

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Место
Израиль
Тег
ракеты
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Питон Каа
Питон Каа
Вечная война. Вот что значит искусственно созданное государство.
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