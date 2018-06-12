Когда я говорю о том, что Трамп и Конте пытаются выторговать себе "хорошую" сделку с ЕС, я предполагаю, что 90 процентов западного мира — это все-таки либеральные демократии. Именно с ними идет торговля, а не с Кремлем. В этом смысле трамписты — это "паразиты" на теле нынешних западных политических систем, ведь при отсутствии таковых им пришлось бы торговаться уже с Москвой. Роль Трампа в отведенные ему несколько лет — это уничтожение некоторых гордиевых узлов, с которыми люди с высшим образованием не в силах оперативно разобраться по этическим и гигиеническим соображениям.

Те, кто читают меня как минимум с 2016 года, прекрасно помнят, сколь много строк я уделил угрозе, которую представляют для мира поднимающиеся на Западе маргиналы, хором рассказывающие про необходимость снятия санкций и сближения с Москвой. Вопрос лишь в том, в какой степени те, кого мы считаем яростными противниками путинизма, отстаивают интересы либерализма. Уже три страны одобрили строительство "Северного потока - 2": заметьте, ни одна из них не управляется популистами. С другой стороны, каждая из этих стран — Германия, Швеция, Финляндия — надеется получить от СП-2 исключительно экономические выгоды и избежать при этом политических рисков. Оправдано ли это?

Реальный политический мир сложнее того, который представляется нам по поверхностным сообщениям СМИ. Просто вспомните, как международное сообщество во главе с либералом Обамой отвернулось от Грузии в 2008 году. Это не критика Обамы. Это констатация факта. Никто тогда не сказал, что Обама, рванувший за перезагрузку с Путиным — сторонник Москвы. Потому что он им не был, а попросту руководствовался прагматическими соображениями. Макфол рассказал о них: например, сотрудничество между РФ и США по Афганистану. Почитайте это интервью. "Российское вмешательство - 2016" покажется вам песней в детском саду.

Вот что надо понимать: Россия — слабый изолированный игрок (коварный и криминальный, впрочем), умеющий действовать на нервы подобно шершню, ворвавшемуся в ваш офис через окно. Хочешь или не хочешь — приходится обращать внимание. Однако проблемы, породившие Трампа, Конте, Ле Пен, Земана, Орбана, Курца, АдГ и многих других, исходят не от России: они заключены внутри самого Запада. Успех консерваторов в ряде западных стран — это признак внутренних болезней. Падальщики в Кремле идут на запах крови. Российские "грязные деньги" не могли бы проникнуть на Запад без воли самого Запада.

С другой стороны, в пятницу G7 согласовали очередной "механизм противодействия" России. В Британии уже принимаются конкретные меры: посмотрите на Абрамовича, который огорчился из-за того, что не смог посмотреть финал Кубка Англии с участием своего клуба. В этом — источник оптимизма. Привет Дерипаске. И вообще: десятки и сотни миллиардов долларов ушли из России за последние четыре года на фоне санкций. Сотни! Мировая общественность не стоит на месте. Она учится на своих ошибках. Грандиозный спектакль гегелевской диалектики разыгрывается на наших глазах.

Важно понимать, что болезнь популизма, ведущая к заигрыванию с диктаторами, родилась не сегодня и умрет не завтра. Как известно, Саркози не сразу стал ненавистником Каддафи: перед тем, как бомбить его, он сначала взял у ливийского нацлидера деньги на избирательную кампанию ("ливийское вмешательство"). Преодоление этой болезни — поступательный процесс. Наберитесь терпения. Возможно, это произойдет не при нашей с вами жизни. Однако не относитесь к эволюции политических систем слишком снисходительно: еще 70 лет назад жизни миллионов ничего не значили. Сегодня мы живем даже не в другой эпохе, а в другой политической вселенной.