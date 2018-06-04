Ответка НАТО: Россию предупредили о потери Санкт-Петербурга

Если Россия предпримет попытку атаковать Эстонию, то потеряет ряд городов, включая Санкт-Петербург.

Так, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в интервью "Европейской правде" напомнил, что Эстония является членом НАТО, где действует норма (статья 5), по которой нападение на одну из стран-членов приравнивается к нападению на все государства одновременно.

"Конечно, Россия может атаковать Эстонию – но вскоре она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге. Они об этом помнят", – пояснил он.

При этом экс-президент отметил, что в военном смысле Россия не угрожает Эстонии, поэтому ведет против эстонцев информационную кампанию.

Реальной же угрозой Ильвес назвал российскую информационную кампанию по дискредитации Эстонии, которая продолжается уже 27 лет.

"В Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что у вас точно такая же проблема со стороны России с рассказами о "нацистах" и "хунте". И эта угроза – действительно опасна. На Западе хватает "полезных идиотов", и до сих пор есть медиа, которые это подхватывают", – подчеркнул Ильвес.

Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что Эстония будет говорить с Россией только с позиции силы.