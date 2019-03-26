Ответ на ракетный обстрел: Израиль ударил по сектору Газа

Во вторник, 26 марта, израильские ВВС нанесли удар по нескольким террористическим целям ХАМАСа в секторе Газа.
Это произошло вечером, спустя несколько часов после того, как палестинские боевики выпустили ракету по Израилю, передает Global News.
"Запуск ракеты боевиками в секторе Газа сломал затишье, которое возникло после целого дня трансграничных боев между Израилем и ХАМАСом в понедельник", — пишет издание.
В тот день Израиль заявил, что в результате воздушных ударов военными страны был уничтожен секретный офис Исмаила Хании, председателя политического бюро ХАМАСа.
ВВС добавили, что оставляют за собой право нанести новый удар, и сосредоточили свои войска и танки на границе с сектором Газа.
Решение о силовом воздействии было принято в ответ на ракетный обстрел. Так, 25 марта военные засекли пуск одной ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля.
Пуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля, 25 марта 2019 года
globalnews.ca
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта 2019 года ХАМАС ударил по Тель-Авиву ракетами, в связи с чем в стране была объявлена тревога.
После этого Израиль объявил о начале атак по целям в секторе Газа. Позже Армия Израиля сообщила, что поразила 100 военных целей ХАМАСа.
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