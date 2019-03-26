Ответ на ракетный обстрел: Израиль ударил по сектору Газа

Во вторник, 26 марта, израильские ВВС нанесли удар по нескольким террористическим целям ХАМАСа в секторе Газа.

Это произошло вечером, спустя несколько часов после того, как палестинские боевики выпустили ракету по Израилю, передает Global News.

"Запуск ракеты боевиками в секторе Газа сломал затишье, которое возникло после целого дня трансграничных боев между Израилем и ХАМАСом в понедельник", — пишет издание.

В тот день Израиль заявил, что в результате воздушных ударов военными страны был уничтожен секретный офис Исмаила Хании, председателя политического бюро ХАМАСа.

ВВС добавили, что оставляют за собой право нанести новый удар, и сосредоточили свои войска и танки на границе с сектором Газа.

Решение о силовом воздействии было принято в ответ на ракетный обстрел. Так, 25 марта военные засекли пуск одной ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля.

Пуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля, 25 марта 2019 года globalnews.ca

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта 2019 года ХАМАС ударил по Тель-Авиву ракетами, в связи с чем в стране была объявлена тревога.

После этого Израиль объявил о начале атак по целям в секторе Газа. Позже Армия Израиля сообщила, что поразила 100 военных целей ХАМАСа.

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