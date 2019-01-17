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''Отравят прямо в резиденции'': патриарху Кириллу предрекли наказание за провал РПЦ в Украине

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Патриарху РПЦ Кириллу придется отвечать за успешное создание Православной Церкви Украины. Кремль отправит его в отставку.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила российская оппозиционерка Ольга Курносова. По её словам, скорее всего Кирилла ждет досрочный выход на пенсию по состоянию здоровья.

"Ведь любой человек может заболеть и болезнь может оказаться достаточно тяжелой, чтобы он не мог исполнять свои обязанности. Я думаю, для Кремля то, что Кирилл проиграл битву за украинскую церковь – это ему такой большой и жирный минус", – уточнила Курносова.

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Она подчеркнула, что патриарх РПЦ даже не попытается сопротивляться принудительной отставке, ведь хочет жить. Если Кремль пожелает, Кирилла отравят прямо в его же резиденции.

"Новичком" вон даже в Британии травят. А Кирилла кто охраняет? Правильно, ФСО", – пояснила оппозиционерка.

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

"Путин очень не внимательно рассматривает мелкие детали политических игр. Часто ему кажется, что поезд еще в пути, а он уже ушел и даже в последний вагон не вскочить. Получается, что они после драки машут кулаками, а толку от этого нет. Потому что они уже проиграли", – подытожила Курносова.

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Темы
Православная церковь УкраиныПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Патриарх КириллОльга Курносова
Место
Россия
Теги
РПЦПЦУТомосУкраинаРоссия
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Курносову уже Бог наказал, вон уже в кресло не влезает ...
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
гундяю привет!
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Nemo Александр
Nemo Александр
Котельников Вячеслав, а ты что-то умное сказал???
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Котельников Вячеслав
Котельников Вячеслав
Ohremenko Andrey,красавец! А умного что можете сказать? А причем здесь даги, смотрю они вас обидели?
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