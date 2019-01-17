''Отравят прямо в резиденции'': патриарху Кириллу предрекли наказание за провал РПЦ в Украине

Патриарху РПЦ Кириллу придется отвечать за успешное создание Православной Церкви Украины. Кремль отправит его в отставку.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила российская оппозиционерка Ольга Курносова. По её словам, скорее всего Кирилла ждет досрочный выход на пенсию по состоянию здоровья.

"Ведь любой человек может заболеть и болезнь может оказаться достаточно тяжелой, чтобы он не мог исполнять свои обязанности. Я думаю, для Кремля то, что Кирилл проиграл битву за украинскую церковь – это ему такой большой и жирный минус", – уточнила Курносова.

Она подчеркнула, что патриарх РПЦ даже не попытается сопротивляться принудительной отставке, ведь хочет жить. Если Кремль пожелает, Кирилла отравят прямо в его же резиденции.

"Новичком" вон даже в Британии травят. А Кирилла кто охраняет? Правильно, ФСО", – пояснила оппозиционерка.

Патриарх Кирилл

"Путин очень не внимательно рассматривает мелкие детали политических игр. Часто ему кажется, что поезд еще в пути, а он уже ушел и даже в последний вагон не вскочить. Получается, что они после драки машут кулаками, а толку от этого нет. Потому что они уже проиграли", – подытожила Курносова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада 20 декабря приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Народный депутат Александр Бригинец, один из авторов документа, уточнил, что на исполнение данных норм у религиозных организаций есть два месяца. Если переименование будет проигнорировано, их ждет отмена регистраций.

В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!