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Отравление Скрипаля: в Британии устроили переполох из-за химоружия России

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В Британии город Солсбери до сих пор напуган последними событиями. Жителей города, особенно тех, кто находился рядом с местом отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, призывают сдать вещи в химчистку.

Об этом пишет Сегодня.

Больше всех такая мера предосторожности касается тех, кто посещал паб The Mill и ресторан Zizzi, куда перед отравлением заходили Скрипаль и его дочь. Перед сдачей одежды в химчистку британцам посоветовали положить ее в двойные пакеты.

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Отмечается, что в пабе и ресторане обнаружили следы ядовитого вещества.

Предположительно, в день отравления Скрипалей указанные заведения могли посетить до 500 человек.

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Персона
Сергей Скрипаль
Место
Великобритания
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