Отравление Скрипалей: в Солсбери начали тотальную зачистку

Три военных грузовика прибыли в Солсбери, чтобы начать очистку в городе после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщает Sky News, конвой вошел в город во вторник утром, 24 апреля, для ликвидации остатков нервного агента "Новичок" на девяти объектах.

Солдаты разгрузили два металлических контейнера и небольшой трактор возле ТЦ, на скамейке у которого в начале марта обнаружили Скрипаля и его дочь без сознания.

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Вся операция по обеззараживанию территории может занять несколько месяцев. Планируется взять образцы почвы, дерна и брусчатки и отправить на экспертизу.

Министерство обороны Британии привлечет 192 военнослужащих для обеззараживания территории в Солсбери.

В то же время, сообщается, что постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило от британской стороны ответы на вопросы по делу Скрипаля.

"Вчера вечером постпредство через Технический секретариат ОЗХО получило ответы от британской стороны. В настоящее время мы изучаем полученные материалы", - сообщил источник агентству ТАСС.

Как сообщал "Обозреватель", следствие определило ключевых подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей.