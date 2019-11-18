Отравление Скрипалей: стало известно о тайной встрече Джонсона с миллиардером РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон через месяц после отравления Скрипалей встречался с экс-агентом КГБ, российским миллиардером Александром Лебедевым.

Как передает The Guardian, встреча состоялась в Италии в апреле 2018 года, после саммита министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, на котором обсуждался инцидент в Солсбери.

Тогда еще Джонсон был главой МИД Британии, сын Лебедева Евгений пригласил его на частную вечеринку в окрестностях Перуджи.

При этом изначально сам Лебедев отрицал встречу с Джонсоном, однако недавно признался, что они виделись. О чем говорил британец с россиянином – неизвестно.

Джонсон и Лебедев

Как писал OBOZREVATEL, ранее в The New York Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщили о том, что в ГРУ России якобы существует элитное подразделение, которое "проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы".

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