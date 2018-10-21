Отказалась охотиться: появилось трогательное видео дружбы лайки и семье медведей

На Камчатке бездомная лайка сбежала в лес и поселилась вместе с семьей медведей. Изначально эту породу собак выводили для охоты на зверей, однако пес принял решение "дружить" со своими потенциальными жертвами.

Видеоролик жизни лайки в семье медведей обнародовали в Twitter РИА Новости. Отмечается, что "знакомство" животных произошло на свалке рыбзавода (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"На Камчатке лайка сбежала в лес и подружилась с медведицей и ее детенышами. Местные жители боялись, что собака станет жертвой хищников, а она стала членом их семьи", ― подписали ролик в сети.

#РИА_Видео

На Камчатке лайка сбежала в лес и подружилась с медведицей и ее детенышами. Местные жители боялись, что собака станет жертвой хищников, а она стала членом их семьи. pic.twitter.com/GtRCMcwwP7 — РИА Новости (@rianru) 20 октября 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, в августе в России на побережье Камчатки после шторма было обнаружено неизвестное огромное морское существо.