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Отказалась охотиться: появилось трогательное видео дружбы лайки и семье медведей

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На Камчатке бездомная лайка сбежала в лес и поселилась вместе с семьей медведей. Изначально эту породу собак выводили для охоты на зверей, однако пес принял решение "дружить" со своими потенциальными жертвами.

Видеоролик жизни лайки в семье медведей обнародовали в Twitter РИА Новости. Отмечается, что "знакомство" животных произошло на свалке рыбзавода (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Отказалась охотиться: появилось трогательное видео дружбы лайки и семье медведей

"На Камчатке лайка сбежала в лес и подружилась с медведицей и ее детенышами. Местные жители боялись, что собака станет жертвой хищников, а она стала членом их семьи", ― подписали ролик в сети.

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Отказалась охотиться: появилось трогательное видео дружбы лайки и семье медведей

Как писал OBOZREVATEL, в августе в России на побережье Камчатки после шторма было обнаружено неизвестное огромное морское существо.

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