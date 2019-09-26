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27 сентября • обновлено в 19:38
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"Отдайте наши территории!" Зеленский обескуражил министра Путина резким ответом

128.7т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым потребовал немедленного прекращения войны на Донбассе.

Об этом глава государства рассказал журналистам на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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Владимир Зеленский и Сергей Лавров

Владимир Зеленский и Сергей Лавров

По его словам, Лавров поздоровался с ним, сказал, что хочет познакомиться и поздравил с обменом. При этом российский министр отметил: "Мы очень хотим, чтобы закончилась война на Донбассе".

На что Зеленский ответил: "Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей. Я хочу прекратить войну на Донбассе. Хочу остановить убийство наших людей, наших военных, наших граждан".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сыграл решающую роль в обмене пленными.

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Персоны
Владимир Зеленский Сергей Лавров
Место
Украина
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Симонов Леонид
Симонов Леонид
Ну зачем дразнить северного медведя! Крым уплыл в Россию по воле его жителей согласно РЕФЕРЕНДУМУ. Это воля народа.
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2
1
Ронович Рон
Ронович Рон
Нахрена им их территория, они с оставшейся не знают, что делать.
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4
1
Стрижаков Руслан
Стрижаков Руслан
Что не говори а вова п так и остается х...ло и его народишко мутанты
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7
1

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