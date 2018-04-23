Отдадут подержанные: вскрылся нюанс о российских поставках С-300 в Сирию

Россия планирует отправить в Сирию уже бывшие в употреблении зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 "Фаворит".

Кремль называет такую акцию "военно-технической" помощью, пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.Российская власть готова передать сирийской армии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 "Фаворит" бесплатно.

Отмечается, что на закупку новых систем данного типа "у сирийцев нет денег", а оформление кредита в планы России не входит (хотя, по данным СМИ, недавно сирийские ВС все-таки приобрели на коммерческой основе более 40 единиц зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1").

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С-300 "Фаворит" wikimedia.org

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что российская власть готова передать сирийской армии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 "Фаворит" бесплатно.