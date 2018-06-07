"От смерти до подтяжки лица": президент США показал Меланию Трамп после операции. Фотофакт

Первая леди США Мелания Трамп впервые после операции по удалению опухоли на почках приняла участие в совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом.
Мелания Трамп
ВВС
Глава США раскритиковал СМИ за сообщения о пропаже супруги и заявил, что ее самочувствие после операции хорошее, сообщает BBC.
"У нее был непростой период, но она чувствует себя хорошо и мы гордимся ею", - сказал Трамп.
Сама же Мелания всю пресс-конференцию молчала.
Мелания и Дональд Трамп
ВВС
Также президент США раскритиковал в Twitter СМИ по отношению к его жене.
"Фейковые СМИ - нечестные и злобные по отношению к моей жене... Во время ее восстановления после операции они сообщали о чем угодно от ее смерти до подтяжки лица... Все это вранье, она в порядке", - написал Трамп.
Как сообщал OBOZREVATEL,14 мая Меланию Трамп госпитализировали после известия о том, что у нее нашли доброкачественную опухоль почек. 19 мая первую леди США выписали. Она вернулась в Белый дом.
5 июня Мелания Трамп впервые после операции по устранению доброкачественной опухоли почек появилась на публике.