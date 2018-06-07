"От смерти до подтяжки лица": президент США показал Меланию Трамп после операции. Фотофакт

Первая леди США Мелания Трамп впервые после операции по удалению опухоли на почках приняла участие в совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом.

Мелания Трамп ВВС

Глава США раскритиковал СМИ за сообщения о пропаже супруги и заявил, что ее самочувствие после операции хорошее, сообщает BBC.

"У нее был непростой период, но она чувствует себя хорошо и мы гордимся ею", - сказал Трамп.

Сама же Мелания всю пресс-конференцию молчала.

Мелания и Дональд Трамп ВВС

Также президент США раскритиковал в Twitter СМИ по отношению к его жене.

"Фейковые СМИ - нечестные и злобные по отношению к моей жене... Во время ее восстановления после операции они сообщали о чем угодно от ее смерти до подтяжки лица... Все это вранье, она в порядке", - написал Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL,14 мая Меланию Трамп госпитализировали после известия о том, что у нее нашли доброкачественную опухоль почек. 19 мая первую леди США выписали. Она вернулась в Белый дом.

5 июня Мелания Трамп впервые после операции по устранению доброкачественной опухоли почек появилась на публике.