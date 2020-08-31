МоваЯзык

Топ-темы:

Остановить насилие в США можно только силой, – Трамп

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
1,8 т.
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановить протесты и массовые беспорядки, которые возглавляют демократы, возможно только при помощи силы.

Об этом глава государства в воскресенье, 30 августа, написал на своей странице в Twitter.

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, где руководят демократы, – это сила!" – написал Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США продолжились протесты против полицейского насилия, они не утихают уже несколько месяцев. Один человек погиб и по меньшей мере двое пострадали в ходе стрельбы в американском городе Кеноша .

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

СШАБеспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскимиДональд Трамп
Поделиться в Facebook
  2. Мир