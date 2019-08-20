"Останется агентом КГБ": The Independent назвала роковую ошибку Запада по Путину

После 20 лет пребывания президента РФ Владимира Путина у власти западные страны так и не смогли понять действия главы Кремля на международной арене.

Об этом пишет журналист Мэри Дежевски для британского издания The Independent, отметив, что Запад в лице России видел прежнего советского противника, что привело к катастрофическим последствиям для международных отношений в целом.

"С моей точки зрения, демонизация Путина Западом, включает в себя множество элементов, но я остановлюсь лишь на некоторых из них. Первый и самый очевидный элемент этой демонизации – служба Путина в КГБ. Он был "агентом КГБ, и навсегда останется агентом КГБ", особенно если учесть, что Ельцин ненадолго сделал его главой службы-преемницы КГБ – Федеральной службы безопасности", – сказано в публикации.

Дежевски пишет, что образ Путина, как "агента КГБ" служил аргументом, якобы подтверждающим его личную причастность к смерти Александра Литвиненко, предполагаемому покушению на Сергея Скрипаля и смерти целого ряда других россиян.

"Второй элемент – это то, что можно условно назвать "комплексом царя": многие убеждены, что Путин вписывается в традицию русских деспотов, в рамках которой он является повелителем всего, что он видит. Считается, что ему нужно просто щелкнуть пальцами, чтобы какой-нибудь оппозиционный лидер или журналист был убит или отправился в тюрьму или чтобы зенитное орудие сбило гражданский самолет", – говорится в статье.

Владимир Путин

Журналист указывает, что не стоит забывать, что Путин – экспансионист, который решительно настроен восстановить Советский Союз. В пример она навела оккупацию Крыма, которая была продиктована паникой, потому что в тот момент Россия поняла, что она может потерять свою военную базу в Севастополе после бегства экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший помощник Путина и экономист Андрей Илларионов рассказал, что российский президент не собирается прекращать войну в Украине и возвращать ей границу оккупированного Донбасса.

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