Особый статус для Донбасса: Россия выступила с циничным призывом в Минске

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе призвала украинскую сторону начать прямые переговоры с самопровозглашенными "Л/ДНР" о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

С таким заявлением выступил полномочный представитель РФ на переговорах Борис Грызлов, передает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Россия призвала Украину продлить срок действия закона, который заканчивается 31 декабря 2019 года, до 2020 года. Обсудить все поправки Кремль предложил сначала с террористическими "Л/ДНР", а потом на общем заседании ТКГ.

Россия выступила с циничным призывом по Донбассу Корреспондент

Грызлов настоял, что "для полноценного введения в действие особого статуса требуется его закрепление в Конституции".

"Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов Комплекса мер. Представители России и ОБСЕ в Контактной группе готовы содействовать такому диалогу, и еще раз подтвердили это на сегодняшней встрече", – высказался он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 ноября президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсуждали особый статус Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не договаривалась с Россией об особом статусе для Донбасса в Конституции.

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