Ордеры выданы: Британия анонсировала жесткие меры против России из-за Скрипаля

Великобритания в ответ на отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля намерена предпринять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения.

По словам британского министра обороны Гэвина Уильямсона, Лондон уже выдал ордера на арест данного имущества, передает "Интерфакс-Украина".

"Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", – сказал он на пресс-конференции в Таллинне в понедельник, 26 марта.

По его словам, правительство в ближайшие недели и месяцы будет работать очень старательно и обеспечит, чтобы этими проблемами занимались.

Уильямсон выразил уверенность, что целью президента России Владимира Путина является внесение раскола между Великобританией и ее союзниками, "но Эстония и многие другие государства показали, что это невозможно".

Министр также заявил, что он не готов рассказать о возможных дальнейших шагах Великобритании в отношении России, и что об этом должна сообщить премьер-министр Тереза Мэй.

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.

Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля.

15 марта Москва заявила о зеркальном ответе на решение Лондона.

16 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие для отравления Скрипаля, по всей вероятности, отдал лично Владимир Путин.