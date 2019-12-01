Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

В России появился список пострадавших во время аварии, в которой на Забайкалье с моста над рекой Куэнга на лед упал рейсовый автобус с 44 пассажирами.

Об этом сообщает "Комсомольская правда". Издание отмечает, что в аварии погибло двое детей и водитель.

Авария автобуса в Забайкалье ria.ru

Раны различной степени тяжести получил 21 человек. На данный момент известны фамилии 11 пострадавших:

Чернявский Александр 1983 г.р. Вдовина Прасковья 1989 г.р. Доставалов Антон 1991 г.р Евсеева Екатерина 2001 г.р. Турков Александр Баранова Светлана Панов Максим1993 г.р. Григорьев Евгений Подкопалова Наталья 1977 г.р. Баранова Ирина 1981 г.р. Кристина Б. 2002 г.р.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Забайкальском крае России автобус с 44 пассажирами и водителем рухнул с моста на лед реки Куэнга. Предварительно, погибло 18 человек.

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