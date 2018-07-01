Ополчились против Путина: Россию накрыла огромная волна протестов

В воскресенье, 1 июля, во многих городах России прошли акции протеста против пенсионной реформы.

Инициатором митингов выступил российский оппозиционер Алексей Навальный, который получил соответствующее разрешение властей в 31 городе. При этом согласованные акции протеста анонсировали также партии "Яблоко", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.

В частности, митинги прошли в таких городах, как Краснодар, Брянск, Челябинск, Оренбург, Хабаровск, Владивосток, Омск, Иркутск, Томск и других.

Отмечается, что в ходе митингов против пенсионной реформы в Пензе и Кургане задержали четырех человек.

В ходе митингов против пенсионной реформы в Пензе и Кургане задержали четырех человек



Акции протеста прошли уже почти в сорока городах России. Больше всего людей вышло на улицы Омска, Челябинска, Томска и Комсомольска-на-Амуре. https://t.co/xD4eLd7HYW pic.twitter.com/LQ4J4Yjobm — Эхо Москвы (@EchoMskRu) 1 июля 2018 г.

Также известно 2 задержанных в Саратове, одного человека задержали в Пензе, пишет "Медуза". В Москве задержали участницу одиночного пикета.

Напомним, в рамках пенсионной реформы власть планирует поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет у мужчин и 63 лет у женщин. Соответствующий законопроект уже был внесен в Госдуму РФ.

Несмотря на ужасный звук и жалкую сцену, которую организовали нам заявители, людей просто невероятное количество pic.twitter.com/aRduV0jJLl — Штаб Навального в Омске (@teamnavalny_om) 1 июля 2018 г.

В Челябинске на митинге против повышения пенсионного возраста обсуждали и экологические проблемы региона https://t.co/MQvvU0XW8S pic.twitter.com/0S4C6ugeMQ — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 1 июля 2018 г.

В Оренбурге только вчера выиграли суд и отстояли право на акцию против повышения пенсионного возраста. Сейчас по городу идёт шествие pic.twitter.com/mfpmDIWZta — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

В Челябинске на митинге против повышения пенсионного возраста около 2 тысяч человек pic.twitter.com/wLrSF6DhKb — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, помимо пенсионного возраста в России также повысят налоги.