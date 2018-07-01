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ПолитикаЭкономика

Ополчились против Путина: Россию накрыла огромная волна протестов

48.5тЧитать новость на украинском

В воскресенье, 1 июля, во многих городах России прошли акции протеста против пенсионной реформы.

Инициатором митингов выступил российский оппозиционер Алексей Навальный, который получил соответствующее разрешение властей в 31 городе. При этом согласованные акции протеста анонсировали также партии "Яблоко", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.

В частности, митинги прошли в таких городах, как Краснодар, Брянск, Челябинск, Оренбург, Хабаровск, Владивосток, Омск, Иркутск, Томск и других.

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Отмечается, что в ходе митингов против пенсионной реформы в Пензе и Кургане задержали четырех человек.

Также известно 2 задержанных в Саратове, одного человека задержали в Пензе, пишет "Медуза". В Москве задержали участницу одиночного пикета.

Напомним, в рамках пенсионной реформы власть планирует поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет у мужчин и 63 лет у женщин. Соответствующий законопроект уже был внесен в Госдуму РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, помимо пенсионного возраста в России также повысят налоги.

Персоны
Алексей НавальныйВладимир ПутинДмитрий Медведев
Место
Россия
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Чепелев Алексей
Чепелев Алексей
Лучше бы так протестовали против войны в Сирии и Украине! Глядишь и пенсионный возраст не повысил бы их любимый Пу! Хотя нет, за крымнаш надо платить.....
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
ПутЕн - введи кацапов в пенсионный возраст!
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3
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Gromov Yuri
Gromov Yuri
Нехрен митинговать, работать надо!
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