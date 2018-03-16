Опасно: в США выступили против Javelin для Украины

Продажа противотанковых комплексов Javelin Украине значительно ухудшит отношения между США и Россией.

Так считает американский военный аналитик, бывший подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис, передает "Лента.ру".

По его словам, вооружение Киева только усилит "сепаратистские настроения" на востоке страны. Одновременно это ухудшит отношения с Россией, обладающей ядерным оружием, пишет аналитик в своей статье.

По мнению автора, 210 ракетных комплексов могут принести Украине тактические успехи в случае обострения военного конфликта, но не способны изменить ситуацию в целом.

Как сообщал "Обозреватель", Вооруженные силы Украины готовятся принять предоставленные США противотанковые ракетные комплексы Javelin.Ранее были названы все "плюсы" и "минусы" поставок ПТРК Javelin Украине.