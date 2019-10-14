ООН поймала Путина на подлости с россиянами в Крыму: в чем дело

ООН официально признала нарушения Россией Женевских конвенций в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил генсек организации Антониу Гутерриш во время доклада о ситуации с правами человека на полуострове. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, поблагодарил дипломатов за такую позицию, передает Укринформ.

"Российская Федерация поощряет перемещение собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыма", - пояснил Ельченко.

Он отметил, что Украина ожидает дальнейших шагов от ООН, направленных на прекращение этих незаконных действий со стороны России, а также на предотвращение последствий подобной деятельности оккупантов.

Владимир Ельченко ukrinform

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генсек ООН выставил требования Украине по Крыму, призвав упростить процедуру посещения полуострова, а также доступа его жителей ко всем госуслугам, предоставляемым в других частях страны.

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