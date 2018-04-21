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Сергей Запорожский
Сергей Запорожский
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Они еще не знают, что через 8 лет их "великой страны" не станет

4.1т

Эти радостные дурики еще не знают, что через 8 лет их "великой страны" не станет.

Кстати, а чему эти дурики вообще радовались, строя газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород"?

Скорее всего они гордились "великой страной".

А в чем было величие страны в этом конкретном проекте?

Газопровод был построен на кредиты западногерманских, французских и японских банков, выданные под выручку от последующих поставок природного газа.

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Были подписаны контракты о поставке компрессоров и труб с Creusot-Loire, John Brown Engineering, Nuovo Pignone, AEG-Telefunken, Mannesmann, Dresser Industries, Walter Kidde и Japan Steel Works.

Трубоукладчики и бульдозеры были приобретены у компаний Caterpillar и Komatsu, автокраны Liebherr и Kato.

В строительстве газопровода "Уренгой — Помары — Ужгород" принимали участие рабочие коллективы из стран СЭВ (ГДР, ПНР, ЧССР и СФРЮ), многие из которых в конце 1970-х годов сооружали магистральный газопровод "Союз".

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Эта страна в начале 80-х уже не могла сама даже газопровод построить.

Зато бомбила Афганистан.

И ей очень повезло, что США пошли на уступки европейцам и сняли санкции с поставок вышеуказанного оборудования.

Иначе, эта "великая страна" рухнула бы раньше. От голода.

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Сергей ЗапорожскийСергей Запорожский
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Источник:Facebook Сергея Запорожского
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