"Они бы "съели" меня!" Лукашенко жестко высказался о России

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хочет стать последним президентом своей страны. Поскольку, если бы он согласился на присоединение к России, белорусы бы "съели его в течение года" после принятия такого решения.

Об этом он говорил во время выступления перед сотрудниками завода по производству бумаги в городе Шклов, передает "Радио Свобода". Отмечается, что значительную его часть выступления белорусский лидер посвятил отношениям с соседним государством.

Так, он сказал, что РФ является главным союзником его страны, однако Москве нужно образумиться и вернуться к нормальным отношениям с Минском. При этом оба правительства должны работать на равных условиях не только на государственном уровне, но и на экономическом или просто личностном.

Александр Лукашенко

"Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет", – заявил Лукашенко.

По его словам, сейчас Россия "нагло, беспардонно, без причины" закрывает Беларуси доступ на свой рынок для того, чтобы "наклонить и унизить" Минск. И хотя, подчеркнул он, его страна пока никак не реагирует на такие действия, вскоре ситуация может измениться.

"Это сделано специально. Чтобы надавить на Беларусь. Зачем – догадайтесь с трех раз", – сказал белорусский лидер.

Он также заявил, что сейчас Минск договаривается о поставках нефти с другими странами, в том числе Ближнего Востока и США.

"Они могли бы пойти через порты на Балтике, и через Украину. Это не блеф", – утверждает президент Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что Россия остается для них братской страной и "главным союзником". Кроме этого, по его мнению, большая часть проблем в отношениях с РФ якобы исходила именно от правительства Дмитрия Медведева, которое Путин отправил в отставку.

"Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Они нам не чужие. Россияне – это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", – еще раз подчеркнул глава Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Леонид Радзиховский увидел признаки психологического давления, которое оказывает президент Беларуси Александр Лукашенко на президента России Владимира Путина.

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