Вспомнилось. В 1999 году ВВС сняли программу об этой милой старушке, вдове Мелите Норвуд, 87 лет, которая жила в Бекслихите на юго-востоке Лондона. Она была типичной английской старушкой, походила на мисс Марпл. Возделывала клумбочку, газончик. Пекла очень вкусные печенья, которые складывала в пахнущее ванилью большое фарфоровое ведерко с крышкой- cookie jar.

И только в 1992 году, когда перебежчик Василий Митрохин (кстати, он жив?) доставил в МИ6 “шесть кузовов” секретных файлов КГБ, в британской разведке узнали, кем на самом деле был ценнейший агент под кодовым именем “Хола” - Мелита Норвуд, передавший Сталину все материалы по изготовлению британцами атомной бомбы.

В девичестве Сирис, дочь латыша и англичанки, она родилась в Англии и вела ничем не примечательную жизнь, пока не вступила по идейным соображениям в Коммунистическую партию Британии и не поступила в 1930-м на работу в Исследовательскую Ассоциацию Цветных Металлов простым клерком. В 40-х через ее руки проходили все документы, связанные с “проектом трубных сплавов”, это было кодовое название проекта по разработке атомной бомбы. Высокомерные ученые мужчины не могли ни минуты заподозрить, что эта милая, ничем не примечательная, не слишком образованная женщина вообще понимает, что за документы идут через ее руки.

О, она прекрасно это понимала! Более того, стало очевидно, что все подробности разработки атомной бомбы Сталин узнавал гораздо ранее членов Кабинета правительства Атли, который держал это в страшном секрете даже от коллег.

Мисс Сирис фотографировала документы, или просто выносила, если это не удавалось сделать на месте, и держала их в “ведерке” для печенья. Она беспрепятственно делала это до самой пенсии, 1972 года. Уже "провалилась" Кембриджская пятерка шпионов, а она осталась...Мелита была настолько ценным агентом, что за нее буквально сражались КГБ и советская военная разведка. Победил КГБ.

Когда полиция пришла к ней, она приняла их очень мило, угостила печеньями: “О, я делала это не из-за денег. Я хотела, чтобы Россия не отставала от Америки и от Англии. Они создали систему, которая дала всем простым труженикам еду, образование, здравоохранение и бесплатный проезд (?). Я не шпионила, а помогала этой “новой системе”.

Она выписывала “Morning Star” и до конца верила в идеи коммунизма, считая, что Сталина оболгали враги и ничего подобного системе “гулаг” он создать не мог. Единственным, кто знал о двойной жизни жены, был ее муж, тоже коммунист, учитель математики. Ему эта деятельность жены совершенно не нравилась. Потом он умер.

Прокуратура Великобритании оставила старушку в покое и признала, что она долее не представляет опасности, тем более Россия теперь (в 1999) немыслима в качестве враждебного государства.

Вот такая была старушка.

P.S Интересно, какие милые девушки и юноши бледные "со взором горящим" и сегодня работают в секретных лабораториях простыми клерками с доступом ко всем файлам...? Лет через 50 узнаем...