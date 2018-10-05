''Он в бешенстве'': в России рассказали, чего ждать от Путина 

Президент России Владимир Путин потерпел поражение в сфере работы спецслужб из-за последних новостей по делу отравления экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля, а также в международной политике.

Такое заявление сделал российский политолог Дмитрий Орешкин в блоге на OBOZREVATEL, отметив, что "ситуация достигла болезненной точки".

"Путин уже явно сорвался с резьбы. Со всей своей привычкой к самообладанию ему уже просто нечего сказать, поэтому он начинает говорить пургу про то, что Скрипаль – дрянь-человек. Да сколько угодно он дрянь-человек, но находится под защитой Британии, которая предоставила ему политическое убежище", - отметил он.

Также Орешкин указал, что в РФ качество работы спецслужб остались на уровне времен Сталина.

"На самом деле это обидное поражение для Путина как раз в той сфере, где он себя считает самым сильным. Это спецслужбистская деятельность. Поэтому да, он раздражен. И самое неприятное, что он не может послать ответку. Он ищет возможность наказать Запад, но выглядит это все достаточно пугающее в смысле беспомощности. А от такого состояния можно ожидать черт знает чего", - уточнил он.

Политолог привел в пример предоставление сирийцам комплекса С-300.

"Для чего? Чтобы они еще раз сбили какой-то самолет? В этот раз пассажирский? Эта логика никак необъяснима кроме как, что Путин в бешенстве, мир над ним смеется. И он хочет отомстить, а в таком состоянии российский президент опасен. Это тоже надо понимать. У него начинает искрить. Он же сам писал книжки о крысе, загнанной в угол, а сейчас сам подвергается состоянию того самого животного. Ведь обломы везде: в экономике, во внутренней политике, в международной политике, в Украине – да где угодно. Вот нет ни одного победного свершения", - подчеркнул Орешкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин публично назвал экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля подонком и предателем.