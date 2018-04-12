"Сильно болен": в США рассказали правду о Путине

Российский президент Владимир Путин – это диктатор 21 века, отравленный властью, поэтому никаких изменений в его политике ждать не приходится.

"Мне кажется, ничего не поменяется. Потому что Путин отравлен властью, он сильно болен и ведет себя, как обыкновенный диктатор: будь то Сталин, будь то Гитлер, будь то Мао Дзе Дун. Такой себе диктатор 21 века", – сказал в интервью "Обозревателю" экс-начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах.

При этом он отметил, что "в дальнейшем Путин все больше и больше будет насиловать собственный народ, потому что деньги будут заканчиваться, а изоляция – нарастать".

"И вся надежда будет на то, что российский народ проснется и начнет действовать. Но мне лично кажется, что он не проснется", – резюмировал Табах.

Как ранее сообщал "Обозреватель", правительственные войска Сирии, которые поддерживает Россия, полностью установили контроль над Восточной Гутой.