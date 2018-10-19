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''Он нажмет на кнопку'': в России описали ''конец'' Путина

9.9тЧитать материал на украинском

Российский бизнесмен и писатель, бывший вице-премьер правительства РФ Альфред Кох поделился философским постом, в котором намекнул, что перед смертью президент России Владимир Путин якобы попытается уничтожить все, что создал.

Свои размышления политик опубликовал на странице в Facebook. "Если герой пьесы мертв - то к чему вся эта рухлядь? Она наполнялась смыслом лишь постольку, поскольку он существовал в этих декорациях..." - написал Кох.

По мнению писателя, этому человеку невыносима даже мысль, что после него все будет продолжаться, как и раньше. Это и может натолкнуть на решительный шаг - "нажать кнопку".

''Он нажмет на кнопку'': в России описали ''конец'' Путина

Владимир Путин

politeka.net

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"В сущности, последние пять лет - это лишь бесконечный поиск убедительного (в его специфическом понимании) повода для нажатия этой пресловутой кнопки", - раздумывает Кох.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путину спрогнозировали "волчью смерть".

Персоны
Владимир ПутинАльфред Кох
Место
Россия
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Петров Игорь
Петров Игорь
...немытые,берегите его................... для Гааги.
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2
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Как говорится .по себе других не судят.
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Valentina Makhonina
Valentina Makhonina
его, как в россии испокон веку повелось, ближайшее окружение траванет или задавит подушкой, так, что не успеет оно ничего нажать
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