''Он нажмет на кнопку'': в России описали ''конец'' Путина

Российский бизнесмен и писатель, бывший вице-премьер правительства РФ Альфред Кох поделился философским постом, в котором намекнул, что перед смертью президент России Владимир Путин якобы попытается уничтожить все, что создал.

Свои размышления политик опубликовал на странице в Facebook. "Если герой пьесы мертв - то к чему вся эта рухлядь? Она наполнялась смыслом лишь постольку, поскольку он существовал в этих декорациях..." - написал Кох.

По мнению писателя, этому человеку невыносима даже мысль, что после него все будет продолжаться, как и раньше. Это и может натолкнуть на решительный шаг - "нажать кнопку".

Владимир Путин politeka.net

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"В сущности, последние пять лет - это лишь бесконечный поиск убедительного (в его специфическом понимании) повода для нажатия этой пресловутой кнопки", - раздумывает Кох.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путину спрогнозировали "волчью смерть".