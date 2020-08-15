Окружение Лукашенко готовится к бегству в Россию – Bloomberg

Источники в Москве сообщили о планах людей из окружения Лукашенко.

Люди из окружения президента Беларуси Александра Лукашенко изучают возможность бегства в Россию в случае отстранения от власти.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Москве, некоторые чиновники в Кремле опасаются, что Лукашенко не удержится в президентском кресле.

"Пока Александр Лукашенко заявляет, что у него нет планов покидать Беларусь, некоторые люди из его окружения изучают возможности бегства в Россию", – отмечает издание.

По словам еще одного источника, близкого к Кремлю, некоторые российские чиновники считают жестокое подавление оппозиции контрпродуктивным.

При этом эти же люди не исключают, что в конечном итоге такая политика, вероятно, сохранит Лукашенко у власти, по крайней мере, на какое-то время.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа Александр Лукашенко провел совещание, где обсудил ситуацию в стране и позвонил по телефону главе РФ Владимиру Путину.

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