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Николай Травкин
Николай Травкин
Бывший российский политик, Герой Соцтруда, строитель, пенсионэрВсе статьи автора

Оказалось, что Сирий две: об одной Трамп врет

2.7т

Сначала казалось, что в Сирии ведутся две войны.

В одной из них мы уж который раз побеждаем "ИГИЛ", который у нас в России запрещённый, и сирийская ПВО сбивает почти все американские ракеты ещё на подлёте.

В другой войне Америка умными ракетами, неуязвимыми для сирийской ПВО, уничтожает безнаказанно военную мощь Асада.

Но оказалось, что и Сирий тоже две!

В одной мы после победы налаживаем мирную жизнь силами российской военной полиции и оказываем всемерную гуманитарную помощь сирийцам.

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А про другую Трамп вчера рассказывал на пресс-конференции премьеру Японии, про жёсткие схватки американцев с русскими и многих погибших.

Трамп конечно врёт. Если бы мы там с американцами схлестнулись, то непременно победили бы. Наш бы нам непременно рассказали, мы же всегда, во все времена и везде всех побеждали. Но наших военных там не было. В смысле, в той, второй Сирии, про которую Трамп-чмо нашему другу Абэ врал.

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Автор
Николай ТравкинНиколай Травкин
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Николая Травкина
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