Охотник на торнадо показал потрясающие кадры из эпицентра "ада"

Известный охотник за торнадо Пекос Хэнк опубликовал впечатляющие кадры из эпицентра атмосферного явления.

Торнадо пронесся в Мадилле, штат Оклахома (США) 22 апреля. Соответствующее видео опубликовано на его YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Пекос Хэнк показал кадры из эпицентра торнадо в Оклахоме Pecos Hank/YouTube

Он был настолько сильным, что вырывал деревья с корнями и поднимал их в воздух. Также были разрушены городские сооружения.

Как только торнадо прошел, небо сразу стало ясным.

Пекос Хэнк показал кадры из эпицентра торнадо в Оклахоме Pecos Hank/YouTube

Пекос Хэнк показал кадры из эпицентра торнадо в Оклахоме Pecos Hank/YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, в южных штатах США пронеслась серия разрушительных торнадо, в результате чего погибли 18 человек.

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