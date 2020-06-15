В небе над Австралией пролетел ярко-зеленый огненный шар

Ночью 15 июня в небе над Австралией пролетел ярко-зеленый огненный шар.

Как сообщает 9News, необычный объект заметили горняки, работающие в регионе Пилбара (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В NASA объяснили, что, несмотря на то, что объект было хорошо видно, на самом деле это астероид на расстоянии около 5,2 млн километров от Земли.

Это расстояние в 13 раз больше, чем до Луны, поэтому риска столкновения не было.

Размер небесного тела может быть равен шести футбольным полям.

Огненный шар пронесся над Австралией: очевидцы сняли на видео небесную аномалию

Огненный шар пронесся над Австралией: очевидцы сняли на видео небесную аномалию

Огненный шар пронесся над Австралией: очевидцы сняли на видео небесную аномалию

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовано видео полета и дальнейшей траектории астероида OR2 1998 вокруг Земли.

NASA намерено готовиться нанести кинетический удар по астероиду Didymos B для проверки возможности предотвращения возможных катастроф в будущем.