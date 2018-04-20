Одна из стран мира изменила название

Государство Свазиленд в Африке было переименовано в Королевство Эсватини ("земля связи").

Об этом решении объявил король Мсвати III, который является последним абсолютным монархом в Африке, передает Reuters.

Отмечается, что одной из причин переименования является путаница в названиях. "Куда бы мы не ездили, люди называют нас Швейцарией (Swaziland — Switzerland)", - сказал король.

Мсвати III

Эсватини находится на юге Африки между ЮАР и Мозамбиком. Королевство обрело независимость от Великобритании в 1968 году. Население составляет примерно 1,35 миллиона человек. В стране более четверти взрослых жителей (26,1 процента) заражены вирусом иммунодефицита.

Как сообщал "Обозреватель", фотографы объединились в Instagram-сообщество Everyday Africa, которое разрушает стереотипные представления о жизни на африканском континенте.