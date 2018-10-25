Главным публичным итогом встречи Путина с советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном стало предложение президента России провести встречу с президентом США в ноябре в Париже. Отвечая на вопрос журналиста о возможности такой встречи, Трамп сказал: "Возможно. В настоящее время это обсуждается". И добавил: "Я думаю, мы, вероятнее всего, встретимся. Она (встреча) еще не подготовлена, но, скорее всего, она состоится".

Предполагаемая встреча может состояться 11 ноября в Париже на мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Париж, конечно, большой город, и два человека там вполне могут разминуться. Но избежать встречи, находясь на одном мероприятии будет довольно сложно, поэтому двусторонний саммит скорее всего состоится. В том или ином формате. Главный вопрос, чего от этой встречи ждет Путин, зачем он просил об этой встрече, и может ли эта встреча что-либо изменить в отношениях двух стран.

Новости Путину и Трампу договариваться не о чем

Визит Болтона состоялся после того, как Трамп объявил о намерении США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности. В ноябре, когда Трамп будет встречаться с Путиным, США запустят очередные санкции, намного более жесткие, чем предыдущие. И никакие переговоры Путина с Трампом этому помешать не смогут. Просто потому, что в США есть реальное разделение властей и данный виток санкций организован Конгрессом США.

Путину нечего предложить 45-му президенту США. Он не может вернуть Крым и уйти из Украины и Сирии. Не может прекратить устраивать провокации во всем мире. Просто потому, что он и собранные им во власть люди ничего больше не умеют, и если они прекратят убивать и делать людям гадости, то наружу вылезет абсолютная пустота их политики. Поскольку никакой программы превращения России в страну с современной экономикой, наукой и нормальными условиями жизни у них нет. А войны и прочие гадости – это просто прикрытие пустоты.

Российский телевизор круглосуточно рассказывает, что потеряв Запад, Путин приобрел Восток и Юг. Имеется в виду, прежде всего Китай, с лидером которого Путин тоже периодически встречается. "Дружба" с Китаем – это большая ложь для внутреннего пользования. Недавно обострилась проблема взаимоотношений российских юридических и физических лиц с китайскими банками из-за американских санкций. Китайские банки блокируют или затягивают операции российских компаний и частных лиц. Причем проблемы возникают даже у тех российских компаний и граждан, которых санкции не коснулись. "Российское – значит токсичное", - такой принцип сегодня преобладает не только на Западе, но и на Востоке.

Новости Терпилой назначили Путина

Как и все, что связано с Путиным, его изгойство носит особый, гибридный характер. С ним продолжают встречаться, жать руку, улыбаться и одновременно вводят санкции. Приезжают на его мероприятия и отказываются от сотрудничества с компаниями его страны. Встреча с Трампом 11 ноября в Париже наверняка состоится, но ее единственным результатом станет картинка для российских СМИ, которую те будут использовать для доказательства того, что Путина уважают во всем мире, вот и Трамп тоже…

Три краеугольных камня путинской политики: ложь, насилие и понты, плюс наличие ядерного арсенала порождают особый вид политической изоляции, когда с Путиным дела не имеют, но встречаются. Гибридное одиночество Путина, а вместе с ним и России.