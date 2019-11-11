Главная Новости
11 ноября • обновлено в 10:50
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Один из приоритетов!" Посол Франции раскрыл детали закона о гендерном равенстве

883 Читать материал на украинском

Во Франции на законодательном уровне закрепили процент женщин, который компании должны иметь в топ-должностях.

Об этом в эфире программы "Евроинтеграторы" на ObozTV рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен. По его словам, этот процесс продолжается и сейчас не имеет обязывающего характера.

Он отметил, что такие инициативы подталкивают компании к улучшению гендерного баланса, в частности на уровне руководящих должностей.

"Мы считаем, что рациональнее не наказывать, а убеждать и стимулировать компании к лучшему соблюдению гендерного равенства", - сказал де Понсен.

Этьен де Понсен

Этьен де Понсен

Новости
Франция против: Евросоюз внезапно провалил важное решение по Brexit

По словам посла, гендерное равенство является одним из приоритетов президента Эммануэля Макрона, как во внутренней политике, так и в международном масштабе. Дипломатия является одним из инструментов реализации этой политики.

"Как вы знаете, Франция в этом году председательствует в Большой семерке, и одной из тем саммита в Биаррице, в конце августа, была гендерное равенство. По этому случаю было начато партнерство на уровне Большой Семерки, направленное на улучшение положения женщин по всему миру", - отметил посол.

Де Понсен добавил, что правовое регулирование в этой сфере является важным, поскольку это вводит новые ориентиры для французских компаний, побуждая их соблюдать определенные нормы.

"Я считаю, мы должны быть решительными в этом вопросе. Мы не можем просто ждать, чтобы дела начали двигаться в правильном направлении, а взамен должны быть активными и про-активными, делая конкретные шаги в предоставлении преимуществ и усилении роли женщин в деловой среде" , - сказал посол.

Как писал OBOZREVATEL, количество женщин, которые стали депутатами Верховной Рады IX созыва, составляет 20,52% от фактического количества депутатов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Франция
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чекнулись совсем. Помяните моё слово, скоро за равенство геев и нормальных людей возьмутся, закрепят законом процент геев, который компании должны иметь на топ-должностях. Баба или гей? Вэлком! И пофиг, какой ты специалист
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения