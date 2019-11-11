"Один из приоритетов!" Посол Франции раскрыл детали закона о гендерном равенстве

Во Франции на законодательном уровне закрепили процент женщин, который компании должны иметь в топ-должностях.

Об этом в эфире программы "Евроинтеграторы" на ObozTV рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен. По его словам, этот процесс продолжается и сейчас не имеет обязывающего характера.

Он отметил, что такие инициативы подталкивают компании к улучшению гендерного баланса, в частности на уровне руководящих должностей.

"Мы считаем, что рациональнее не наказывать, а убеждать и стимулировать компании к лучшему соблюдению гендерного равенства", - сказал де Понсен.

Этьен де Понсен

По словам посла, гендерное равенство является одним из приоритетов президента Эммануэля Макрона, как во внутренней политике, так и в международном масштабе. Дипломатия является одним из инструментов реализации этой политики.

"Как вы знаете, Франция в этом году председательствует в Большой семерке, и одной из тем саммита в Биаррице, в конце августа, была гендерное равенство. По этому случаю было начато партнерство на уровне Большой Семерки, направленное на улучшение положения женщин по всему миру", - отметил посол.

Де Понсен добавил, что правовое регулирование в этой сфере является важным, поскольку это вводит новые ориентиры для французских компаний, побуждая их соблюдать определенные нормы.

"Я считаю, мы должны быть решительными в этом вопросе. Мы не можем просто ждать, чтобы дела начали двигаться в правильном направлении, а взамен должны быть активными и про-активными, делая конкретные шаги в предоставлении преимуществ и усилении роли женщин в деловой среде" , - сказал посол.

Как писал OBOZREVATEL, количество женщин, которые стали депутатами Верховной Рады IX созыва, составляет 20,52% от фактического количества депутатов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!