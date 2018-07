Очередное отравление близ Солсбери: Скотленд-Ярд сделал громкое заявление

Британцев в Еймсбери отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", как и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с дочерью в Солсбери.

Такое заявление сделал руководитель контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу, отметив, что оба пострадавших находятся в критическом состоянии в больнице.

"Этим вечером (4 июля. - Ред.) мы получили результаты исследований из Портон-Дауна. После изучения образцов я могу подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", который был определен как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль", – заявил он.

По словам Базу, к расследованию отравления привлечены 100 полицейских. Приоритетом является установление того факта, как британцы подверглись воздействию вещества.

Первой госпитализировали 44-летнюю женщину, которая была без сознания, около 10:15 30 июня. В тот же день, около 15:30 по тому же адресу вызвали врача в 45-летнему мужчине.

Относится ли "Новичок" к той же партии, которой отравили Скрипалей, полиция пока не может сказать.

"Вероятность того, что эти два инцидента могут быть связаны, несомненно, является одним из направлений нашего расследования", – подчеркнул он.

"The two people have been exposed to the nerve agent Novichok" - UK police give update on man and woman found unconscious in Amesbury, Wiltshire https://t.co/ZURBif81ns pic.twitter.com/fD29Z8T0kl