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25 января • обновлено в 11:48
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Очень разозлился: Помпео устроил скандал из-за вопроса об Украине

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Государственный секретарь США Майк Помпео выругался на американскую ведущую Мэри Луиз Келли из-за вопроса об Украине.

Помпео заявил, что согласился на интервью, чтобы обсудить ситуацию в Иране, но не обсуждать политику США в отношении Украины. Об этом сообщает радиостаниция NPR.

По словам Келли, после интервью он пригласил ее к себе для разговора. Помпео спросил: "Как вы думаете, американцев волнует Украина?".

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Майк Помпео

Майк Помпео

espreso.tv

"Он использовал ругательство в этом предложении и во многих других. Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я ответила да, и он попросил помощников принести нам карту мира без подписей. Я указала, где находится Украина. Он убрал карту", – рассказала ведущая.

Радиостанция отмечает, что государственный департамент США отказался от комментариев об инциденте.

Ранее OBOZREVATEL писал, что государственный секретарь США Майк Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Загороднюком.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Майк Помпео
Место
США
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Ш. Олег
Ш. Олег
Слова госсекретаря - прямое посягательство на Первую поправку Конституции США, гарантирующую свободу прессы. На месте американских журналистов я бы устроил ему "последний день Помпео".
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
ныне на Украину насрать даже американцам))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В чем скандал? Все как обычно. Судьба холопов (украина) не особо беспокоит их хозяев (США).
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