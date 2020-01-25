Очень разозлился: Помпео устроил скандал из-за вопроса об Украине

Государственный секретарь США Майк Помпео выругался на американскую ведущую Мэри Луиз Келли из-за вопроса об Украине.

Помпео заявил, что согласился на интервью, чтобы обсудить ситуацию в Иране, но не обсуждать политику США в отношении Украины. Об этом сообщает радиостаниция NPR.

По словам Келли, после интервью он пригласил ее к себе для разговора. Помпео спросил: "Как вы думаете, американцев волнует Украина?".

Майк Помпео espreso.tv

"Он использовал ругательство в этом предложении и во многих других. Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я ответила да, и он попросил помощников принести нам карту мира без подписей. Я указала, где находится Украина. Он убрал карту", – рассказала ведущая.

Радиостанция отмечает, что государственный департамент США отказался от комментариев об инциденте.

Ранее OBOZREVATEL писал, что государственный секретарь США Майк Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Загороднюком.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!