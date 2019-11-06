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6 ноября • обновлено в 22:35
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В аэропорту Амстердама ЧП из-за захвата заложников в самолете: первые фото и видео

17.7т Читать материал на украинском

В среду, 6 ноября, в аэропорту "Схипхол" в Амстердаме (Нидерланды) была объявлена чрезвычайная ситуация якобы из-за захвата самолета авиакомпании AirEuropa рейсом в Мадрид.

Об этом сообщает местное издание Rtlnieuws (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Терминал D полностью закрыли для пассажиров. На место происшествия прибыли подразделения спецназа.

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В аэропорту Амстердама захватили самолет

В аэропорту Амстердама захватили самолет

Rtlnieuws

Появилась информация о человеке с ножом, который якобы угрожал угнать самолет. По другим данным нападавших было несколько. Местные СМИ сообщают, что во время посадки командир самолета подал сигнал тревоги и посадка была приостановлена. На борт успели подняться 27 пассажиров.

Стало известно, что все они успешно покинули лайнер вместе с экипажем.

Ситуации была присвоена третья степень опасности, которая означает "потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета".

В аэропорту Амстердама захватили самолет

В аэропорту Амстердама захватили самолет

Twitter Traumaheli-MMT.nl

Вскоре авиакомпания AirEuropa обнародовала официальное заявление касательно инцидента. Как оказалось, это была просто случайность.

"Ложная тревога. На рейсе АмстердамМадрид во второй половине дня по ошибке сработало предупреждение, запускающее протоколы о похищениях людей в аэропорту. Ничего не произошло, все пассажиры прекрасно ждут, чтобы вылететь в ближайшее время. Мы сожалеем", – сказано в заявлении.

В аэропорту Амстердама ЧП из-за захвата заложников

Скриншот

В аэропорту Амстердама захватили самолет

В аэропорту Амстердама захватили самолет

Twitter Kat Wolseley

В аэропорту Амстердама захватили самолет

В аэропорту Амстердама захватили самолет

Twitter Kat Wolseley

В аэропорту Амстердама захватили самолет

В аэропорту Амстердама захватили самолет

Instagram behindthenewsonli

В аэропорту Амстердама захватили самолет

В аэропорту Амстердама захватили самолет

CNN

В аэропорту Амстердама захватили самолет

В аэропорту Амстердама захватили самолет

Twitter Daniel Milligan

В аэропорту Амстердама захватили самолет

В аэропорту Амстердама захватили самолет

Twitter Kat Wolseley

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неизвестный захватил самолет, который совершал перелет из Дакки в Дубай (Арабские Эмираты).

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Место
Нидерланды Амстердам
Тег
самолет
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Как все таки завидуют белые американцы, европейцы что на Украине и в России практически нет негров! В том числе Ротшильды и Рокфеллеры какими бы богатыми не были - только благодаря Путину пока еще не могут направить толпы беженцев в наши страны!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Безвиз в действии
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Моторола Жив
Моторола Жив
Это видать наци из "Азова" работают...
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