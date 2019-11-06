В аэропорту Амстердама ЧП из-за захвата заложников в самолете: первые фото и видео

В среду, 6 ноября, в аэропорту "Схипхол" в Амстердаме (Нидерланды) была объявлена чрезвычайная ситуация якобы из-за захвата самолета авиакомпании AirEuropa рейсом в Мадрид.

Об этом сообщает местное издание Rtlnieuws (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Терминал D полностью закрыли для пассажиров. На место происшествия прибыли подразделения спецназа.

В аэропорту Амстердама захватили самолет Rtlnieuws

Появилась информация о человеке с ножом, который якобы угрожал угнать самолет. По другим данным нападавших было несколько. Местные СМИ сообщают, что во время посадки командир самолета подал сигнал тревоги и посадка была приостановлена. На борт успели подняться 27 пассажиров.

Стало известно, что все они успешно покинули лайнер вместе с экипажем.

Ситуации была присвоена третья степень опасности, которая означает "потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета".

В аэропорту Амстердама захватили самолет Twitter Traumaheli-MMT.nl

Вскоре авиакомпания AirEuropa обнародовала официальное заявление касательно инцидента. Как оказалось, это была просто случайность.

"Ложная тревога. На рейсе Амстердам–Мадрид во второй половине дня по ошибке сработало предупреждение, запускающее протоколы о похищениях людей в аэропорту. Ничего не произошло, все пассажиры прекрасно ждут, чтобы вылететь в ближайшее время. Мы сожалеем", – сказано в заявлении.

Скриншот

В аэропорту Амстердама захватили самолет Twitter Kat Wolseley

В аэропорту Амстердама захватили самолет Twitter Kat Wolseley

В аэропорту Амстердама захватили самолет Instagram behindthenewsonli

В аэропорту Амстердама захватили самолет CNN

В аэропорту Амстердама захватили самолет Twitter Daniel Milligan

В аэропорту Амстердама захватили самолет Twitter Kat Wolseley

🇳🇱🚨 — DEVELOPING: Parts of the Schiphol Airport in Amsterdam is on lockdown after 'suspicious incident' on plane. Unconfirmed reports of hijacking with hostages. — Details To Follow Right Here On @TheBelaaz.



(Photos Via NF) pic.twitter.com/9XVsPYLvjB — BELAAZ (@TheBelaaz) November 6, 2019

Video of the emergency response at Amsterdam Airport Schiphol pic.twitter.com/KjvoEv7Z5m — Intel Air & Sea (@air_intel) November 6, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неизвестный захватил самолет, который совершал перелет из Дакки в Дубай (Арабские Эмираты).

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