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24 декабря • обновлено в 19:26
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Обвинил Европу: Путин сделал громкое заявление про Сталина и Гитлера

1.3т
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Глава России Владимир Путин обвинил европейских президентов в контактах с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

На встрече с руководством Федерального собрания РФ Путин попытался "отбелить" репутацию советского диктатора Иосифа Сталина во время Второй мировой войны.

"Начиная с 1934 года начала создаваться правовая база сотрудничества с нацистской Германией многих европейских государств. Сталин, как бы к нему не относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это", – заявил Путин.

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Адольф Гитлер и Владимир Путин

Адольф Гитлер и Владимир Путин

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, на своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

В ответ на это Польша заявила, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи, которые уже были осуждены даже советским лидером Никитой Хрущевым".

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Вторая мировая война
Персоны
Владимир Путин Адольф Гитлер (Adolf Hitler) Иосиф Сталин
Место
Россия
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