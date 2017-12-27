"Обсуждайте состав коктейля Молотова": россиянам указали на ошибку в выборах Путина

Журналист Аркадий Бабченко раскритиковал позицию оппозиции в России касательно предстоящих выборов.

Соответствующая запись появилась на его странице в Facebook.

"Теперь, конечно, встали важные вопросы. Что дальше? Раньше, понятное дело, эти вопросы никому и в голову не приходили, потому что все знали: сейчас Навального как зарегистрируем, как выберем, и - тут-то власть, развязавшая три войны, убившая десятки тысяч человек, сбившая "Боинг", убивающая оппонентов в центре Москвы, травящая их за границей, оккупирующая соседние страны, репрессирующая народы, укравшая столько, что никому и не снилось - тут-то она, конечно, от опускания бумажки с галочкой в квадратике в тумбочку с прорезью сразу испугается и убежит. И все будет хорошо", – отметил Бабченко.

Он подчеркнул, что выборов в России все равно нет, и на это не повлияют дальнейшие действия граждан страны.

"Вы можете голосовать. Можете не голосовать. Можете бойкотировать. Можете не бойкотировать. Можете приходить. Можете сидеть на диване. Можете портить бюллетень. Можете обсуждать, что лучше. Высокая явка. Или низкая явка. Можете выбирать между Навальным и Собчак. Можете попрыгать на одной ноге. Можете поковырять в ухе. Можете ходить на согласованный митинг. Можете на несогласованный. Можете с шариками. Можете с уточками. Можете с ленточками. Можете квадратиком. Можете в две шеренги. Можете в одну", – подчеркнул он.

Он подчеркнул, что выборов нет и с Навальным, и без него.

"У вас есть узурпация власти. И узурпатор на троне. Который на шарике вертел все эти ваши камлания с бойкотами и регистрациями. Вместе с конституцией, законностью, судами и бюллетенями", – заявил он.

Бабченко отметил, что президент РФ Владимир Путин будет "на троне" до тех пор, пока в России будут обсуждать несуществующие выборы, а не оптимальный состав коктейля Молотова.

Как сообщал "Обозреватель", ЦИК России не пропустила Навального на выборы 25 декабря.