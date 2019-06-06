Обсудят Украину: Путин встретится с Папой Римским

Папа Римский Франциск примет президента России Владимира Путина 4 июля в Ватикане во время визита главы российского государства в Италию.

Об этом сообщило агентство Tеlam со ссылкой на заявление папского пресс-секретаря Алессандро Джизотти. "Я могу подтвердить, что святой отец примет на аудиенции в Ватикане Путина", — сказал он.

Основными темами переговоров станут текущая ситуация в церкви, в Украине и на Ближнем Востоке. По данным агентства, они обсудят выдвинутые Москвой претензии в адрес украинских греко-католиков.

Владимир Путин и Папа Римский Франциск Kremlin.ru

Это будет третья встреча двух государственных деятелей. Франциск и Путин виделись уже дважды — 25 декабря 2013-го и 10 июня 2015 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее РПЦ нажаловалась Папе Римскому на Константинополь из-за предоставления автокефалии Православной церкви Украины.

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